"Селезнев сейчас находится в отпуске, не отвечает на звонки и не хочет говорить о футболе. После нашего последнего разговора с ним, уже после Колоса, он рассматривает только один вариант – продолжать карьеру в Премьер-лиге.

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Других вариантов нет. Человек хочет войти в историю и закончить на хорошей ноте. По моей информации, на данный момент Селезневым больше других интересуется Львов. И, вроде бы, это даже желание тренера команды Анатолия Бессмертного. Хотя мне немного трудно представить, как Женя впишется в модель игры Львова. Ведь Бессмертный поставил команде качественную контратакующую игру", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, последним клубом Селезнева был Колос, который после скандала исключил Евгения из заявки на второй круг УПЛ.

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