Черноморец, который накануне объявил о назначении нового главного тренера, готовится к старту в УПЛ. Для достижения поставленных целей одесситы планируют усилиться опытными игроками.

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По сообщению Meta Ratings, одним из таких футболистов может стать Евгений Селезнев. Скандальный 35-летний форвард сам предложил свои услуги "морякам", поскольку мотивирован продолжить выступления в УПЛ, чтобы стать лучшим форвардом в истории чемпионатов Украины.

Напомним, в прошлом сезоне Селезнев провел за Колос 12 матчей (5 голов), после чего был отчислен из коллектива за нарушение дисциплины.

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