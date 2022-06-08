На Закарпатье состоится очередной товарищеский поединок в поддержку украинской армии.

Василий Кобин и Михаил Кополовец / Фото из открытых источников

В воскресенье, 12 июня, на стадионе Миная состоится благотворительный поединок, в котором против украинских селебрити сыграют футболисты, в свое время игравшие в закарпатском клубе.

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Футболистов будут представлять Евгений Селезнев, Тарас Михалик, Василий Кобин, Олег Допилка, Михаил Кополовец и другие. Усилят закарпатцев Юрий Максимов и Эдуард Цихмейструк.

За звезд сыграют ведущий Александр Педан, певец Тамерлан, дуэт "Творчі", блогер Мурафа, директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов, актер и юморист Евгений Янович и другие

Собранные средства будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины. Цена билетов с 6 по 11 июня – 250 грн., а в день матча – 350 грн. Начало матча в 15:00.

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