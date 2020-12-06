"Меня ни разу не выгоняли из Шахтера. Я сам уходил. Первый раз – после победы в Кубке УЕФА. Мне позвонил президент и спросил, хочу ли я играть в Шахтере. Я сказал, что хочу играть в футбол. Поэтому поехал в Днепр.

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Для меня самая большая проблема в жизни – я слишком сильно люблю футбол. Второй раз – я тоже ушел в Днепр и сыграл в Лиге Европы.

Я думаю, Луческу лучший тренер в моей карьере. Просто его нужно понимать. Тогда я его не понимал из-за своей молодости. Он очень умный и хитрый, у него свое феноменальное понимание игры.

Я таких схем не видел. У него все четко выстроено. Луческу – большой тренер в мировом футболе", – сказал Селезнев в эфире программы Вацко Live.

Заметим, Евгений является воспитанником Шахтера, за основную команду которого провел 74 матча и отметился 30 голами. В сезоне 2020/21 форвард защищает цвета Колоса из Ковалевки.

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