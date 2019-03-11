Селезнев: Коломойский обещал платить в два раза больше, чем в Шахтере

Украинский нападающий Малаги Евгений Селезнев рассказал о своих отношениях с президентом Днепра Игорем Коломойским.

"Коломойский? Крутой чувак. Я его обожаю. С ним поговорить – один позитив. Да, не отдал деньги, но я уже и забыл о них. Я понимаю, что их уже не вернуть. Там на него в суд подавали, но я понимаю, что смысла нет. Человек захочет – отдаст, а не захочет – не отдаст.

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В свое время мы по телефону часто общались. Только я к нему мог дозвониться. Когда я переходил в Шахтер, я слово Ринату Леонидовичу дал. Тогда Коломойский спросил: "Сколько тебе "Шахта" дала? Завтра в два раза больше будет. И контракт, и подъемные". Я говорю: "Игорь Валерьевич, вы же знаете, я не жадный человек к деньгам. Я слово дал". Хотя я понимаю, что за суммы были. Было много. А в два раза больше – это очень и очень много.

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Говорят, что Коломойский со мной не рассчитался, должен денег. А я могу ему только сказать спасибо. Он подарил мне возможность сыграть с этим ребятами в финале Лиги Европы. Он мне звонил, он переживал за меня", – сказал Селезнев YouTube-каналу Бомбардир.