"После матча с Барселоной Адриано сказал в адрес Луческу очень нехорошие слова, не хочу говорить какие, чем просто разозлил Мистера. Также Луческу был очень зол на Ракицкого, когда тот получил красную карточку в игре из Порту в Лиге чемпионов. Еще – на Матузалема, который загулял, опоздал на установку, во время теории сидел завтракал, а затем развернулся и ушел.

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Я тогда был молодым, и когда Луческу кричал, то просто забивался в угол и тихонько сидел. Но Луческу на Матузалема долго не обижался, потому что бразилец делал результат. Он мог после ночи в клубе, на следующий день выйти на поле и разрывать соперников. Мегаталант", – сказал Селезнев в комментарии порталу Украинский футбол.

Напомним, Селезнев играл за "горняков" с 2002 по 2009 годы и вернулся в состав "оранжево-черных" в 2016 году. Луческу работал с Шахтером с 2004 по 2016 год. Недавно специалист покинул пост наставника киевского Динамо.

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