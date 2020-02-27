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Селезнев голом помог Бурсаспору спасти ничью – украинец находится в топе бомбардиров чемпионата Турции

20:48 149 Читати українською
Селезнев голом помог Бурсаспору спасти ничью – украинец находится в топе бомбардиров чемпионата Турции
Евгений Селезнев / твиттер ФК Бурсаспор

Форвард Бурсаспора Евгений Селезнев продолжает забивать за свою команду – на этот раз пострадал Алтай.

Первая лига Турции 2019/20, 24-й тур

Бурсаспор – Алтай – 2:2

Голы: Селезнев, 40, Канатзикус, 56 – Путило, 26, Пайшау, 31

Алтай в первом тайме, казалось, оформил комфортное преимущество благодаря голам Путила и Пайшау, но Селезнев еще до перерыва отыграл один мяч. После навеса Евгений классным ударом головой попал в девятку ворот.

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После перерыва Бурсаспор сравнял счет, гол на счету Канатзикуса. Как оказалось, этот мяч стал решающим в игре, больше команды не забивали. Добавим, что Селезнев получил желтую карточку на 63 минуте и был заменен в конце поединка.

Таким образом, Бурсаспор набрал 40 очков и остался на 4 позиции, Алтай расположился на 6 месте. Отметим, что этот гол стал восьмым для Евгения Селезнева в турецком первенстве, что позволило украинцу расположиться на 6 месте среди бомбардиров. Отставание от первого места достаточно солидное – на счету лидера списка Пайшау 13 забитых мячей.

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