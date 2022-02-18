Селезнев: Если Минай вылетит из УПЛ, я закончу карьеру
Форвард закарпатцев Евгений Селезнев рассказал, что может вынудить его повесить бутсы на гвоздь.
"Только слабый завершает карьеру тогда, когда не получается ничего. Нужно работать. Что мной руководит сейчас? Затрудняюсь ответить. Я еще не наигрался в футбол. Хочется не только играть, но и тренироваться. Я очень люблю спорт и не могу без него. Это может быть хоккей, бокс, волейбол, баскетбол, футбол.
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Останется ли Минай в Премьер-лиге? Я пообещал, что останется. Вы увидите, в чем сила Миная. Если мы не останемся, я сразу завершу карьеру. Мы вылезем. Сейчас мяч не лезет в ворота, но когда-нибудь он должен полезть. Кто возил Динамо во втором тайме так, как мы? Даже Шахтер так не играл", – сказал Селезнев в интервью клубному YouTube-каналу закарпатцев.
Напомним, Евгений вернулся в Украину с намерением стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата. Рекорд – 124 гола, а у Селезнева сейчас 117.
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