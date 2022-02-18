"Только слабый завершает карьеру тогда, когда не получается ничего. Нужно работать. Что мной руководит сейчас? Затрудняюсь ответить. Я еще не наигрался в футбол. Хочется не только играть, но и тренироваться. Я очень люблю спорт и не могу без него. Это может быть хоккей, бокс, волейбол, баскетбол, футбол.

Селезнев: Чувствую себя, как старый пердун

Останется ли Минай в Премьер-лиге? Я пообещал, что останется. Вы увидите, в чем сила Миная. Если мы не останемся, я сразу завершу карьеру. Мы вылезем. Сейчас мяч не лезет в ворота, но когда-нибудь он должен полезть. Кто возил Динамо во втором тайме так, как мы? Даже Шахтер так не играл", – сказал Селезнев в интервью клубному YouTube-каналу закарпатцев .

Напомним, Евгений вернулся в Украину с намерением стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата. Рекорд – 124 гола, а у Селезнева сейчас 117.