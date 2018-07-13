Селезнев скептически оценил выступление России на ЧМ-2018 и в целом российский футбол

Украинский нападающий Евгений Селезнев поделился впечатлениями от российского чемпионата и выступлений команды России на ЧМ-2018.

"Не могу сказать, сильная в России лига или слабая. Но вот в футбол там не играют. Три-четыре команды зрелищные, атакуют. А что делают другие? Центр поля практически не переходят.

В Турции чемпионат ярче. Даже чемпионат Украины четыре-пять лет назад превосходил ваш по уровню. У нас играли в футбол. Нет, я никого не хочу обидеть. Но в Украине футбол был интереснее.

Группа в России на ЧС-2018 была такая себе. Саудовская Аравия и Египет без Салаха. Если бы из нее не вышли, тогда надо было вам заканчивать с футболом. Я не сомневался, что Россия попадет в плей-офф.

Матч против Испании? Давайте называть вещи своими именами. 75 процентов против 25 владения мячом в пользу Испании. Да? Дзюба заработал пенальти. А еще шансы у вас разве были? Игра с Хорватией... Я сам футболист и понимаю, что происходило на поле. Ваши все правильно делали. Сели в оборону и ждали своих шансов", – рассказал Селезнев порталу Спорт-Экспресс.

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