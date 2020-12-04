Виктор Вацко в своей авторской программе на Youtube попросил Евгения прокомментировать слухи, что в свое время Селезнев собирался ехать в Донецк, потому что якобы боевики хотели забрать его дом.

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"Это не так было. Я тогда не думал о страхе, просто не хотел свое не отдавать. В 4 утра был первый звонок, а второй – 6-й. В дороге я уже был в 8:30.

Мешок на голову нацепят и будут выкуп просить? Я этого, наверное, тогда и не боялся. Думал или нет – я не оценил ситуацию, которая могла бы быть. Поблагодарил бы Русола, Ваню Пироженко и других людей, которые меня дернули и остановили", – сказал Селезнев.

Напомним, в 2012-2015 годах Евгений защищал цвета Днепра, с которым добирался до финала Лиги Европы.

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