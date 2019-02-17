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Селезнев дебютирует в стартовом составе Малаги в матче с Райо Махадаонда – прямая трансляция поединка

18:40 15 Читати українською
Селезнев дебютирует в стартовом составе Малаги в матче с Райо Махадаонда – прямая трансляция поединка
Евгений Селезнев / ФК Малага

Форвард Малаги Евгений Селезнев впервые выйдет в стартовом составе новой команды. Смотрите прямую трансляцию на "Футбол 24".

Малага в своем Twitter опубликовала стартовый состав на матч 26 тура против Райо Махадаонда. Евгений Селезнев выйдет с первых минут.

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Это первый матч украинского нападающего в стартовом составе испанского клуба после перехода зимой.

Малага в случае победы может выйти на 2 место в турнирной таблице Сегунды. Смотрите прямую трансляцию на "Футбол 24".

Теги
Испания Малага Малага Видеоновости Райо Махадаонда Райо Махадаонда Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев
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