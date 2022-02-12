"Пропустил одну тренировку, поскольку немного приболел. Была небольшая температура – ​​37,5. Тренеры решили дать мне отдохнуть. Уже тренируюсь в тренажерном зале. Бокс? Бокса не было, хотя я очень соскучился по нему. Сейчас другие приоритеты – привести себя в качественную физическую форму и стартовать в чемпионате с хорошей игры.

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Пообщались с новым тренером Миная. Хороший человек. Посмотрели друг другу в глаза и решили сотрудничать. Сразу нашли общий язык, ведь все – футбольные люди. От меня больше зависит – если я буду в хорошей форме, то думаю это будет плюс для команды.

Как чувствую себя на фоне молодых футболистов Миная? Как старый пердун. Я хочу, что знаю, что умею передать молодежи. Конечно, ребята подходят, спрашивают меня – если могу чем-нибудь помочь, с радостью! А что касается моего гола в спарринге... Есть такая поговорка: "Кто играет в феврале – не играет в марте". Мне не важны голы, сейчас или в следующем матче. Мне, конечно, хочется забивать в каждой игре, но это только тренировочные матчи", – сказал Селезнев в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, сейчас в активе 36-летнего форварда Миная 117 забитых мячей в рамках чемпионата Украины. До повторения рекорда Шацких и Реброва (123) остается 6 голов.

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