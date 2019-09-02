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Селезнев близок к возвращению в Турцию

20:30 76 Читати українською
Селезнев близок к возвращению в Турцию
Евгений Селезнев / Фото ФК Кубань

Украинский нападающий Евгений Селезнев нашел новую команду для продолжения карьеры.

Евгений Селезнев в ближайшее время станет игроком Бурсаспором, сообщает sabah.com.tr.

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По информации издания, 34-летний форвард согласовал с турецким клубом все детали контракта и уже успел пройти медосмотр. Евгений присоединится к Бурсаспору на правах свободного агента.

Напомним, последним клубом Селезнева была испанская Малага, стороны летом прекратили сотрудничество.

Бурсаспор соревнуется во втором дивизионе Турции, после трех туров команда находится на 4-й строчке турнирной таблицы.

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Теги
Трансферы Турция Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Бурсаспор Бурсаспор
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