Селезнев близок к возвращению в Турцию

Украинский нападающий Евгений Селезнев нашел новую команду для продолжения карьеры.
Евгений Селезнев в ближайшее время станет игроком Бурсаспором, сообщает sabah.com.tr.
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По информации издания, 34-летний форвард согласовал с турецким клубом все детали контракта и уже успел пройти медосмотр. Евгений присоединится к Бурсаспору на правах свободного агента.
Напомним, последним клубом Селезнева была испанская Малага, стороны летом прекратили сотрудничество.
Бурсаспор соревнуется во втором дивизионе Турции, после трех туров команда находится на 4-й строчке турнирной таблицы.
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