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Селезнев ассистом помог Бурсаспору прервать безвыигрышную серию

21:51 49 Читати українською
Селезнев ассистом помог Бурсаспору прервать безвыигрышную серию
Евгений Селезнев / фото: Бурсаспор

Бурсаспор на выезде обыграл Баликесирспор (3:1) в рамках 27-го тура второго дивизиона чемпионата Турции.

Украинский форвард Бурсаспором Евгений Селезнев привычно вышел в стартовом составе своей команды и уже на 15-й минуте помог Траоре открыть счет.

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В общем, Бурсаспор сумел одержать убедительную победу со счетом 3:1 и прервать свою безвыигрышную серию, которая насчитывала четыре поединка.

В нынешнем сезоне второго турецкого дивизиона Селезнев провел 21 матч, в которых забил 8 голов и отдал две голевые передачи. Сейчас Бурсаспор третий в турнирной таблице, уступая лидеру пять очок.

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Видеоновости Евгений Селезнев Евгений Селезнев Бурсаспор Бурсаспор Турция Украинцы за рубежом
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