Сегодня, 8 июня, СМИ запестрели слухами о возможном трансфере 35-летнего ветерана в львовский коллектив, который сохранил прописку в УПЛ по итогам сезона.

Селезнев может продолжить карьеру во Львове, – журналист

На такую информацию пришлось отвечать главному тренеру "сине-золотых" Анатолию Бессмертному. "Это что, шутка? Я слухи не комментирую", – цитирует специалиста Meta-ratings.

Напомним, контракт Селезнева с Колосом истекает уже 1 июля. Правда, ветеран не играл за ковалевцев с зимы, когда после скандала его исключили из заявки на второй круг УПЛ.

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