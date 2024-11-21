"Были два пенальти, которые я не забил за Днепр: Металлисту, когда в штангу попал, и Шахтеру в полуфинале Кубка. Побоялся тогда, что мяч слетит с ноги, и не выкрутил щеку, как следует – получилось, что пробил почти по центру.

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После этого двое суток не спал, позвонил Маркевичу с извинениями и сказал, что больше не буду бить пенальти. Он меня по-мужски поддержал, за что я очень благодарен. Но тогда для меня это был шок. Получилось, что мы проиграли первый матч 0:1, а в ответном на выезде длительное время вели 1:0, но в конце матча в наши ворота выдумали пенальти, и мы не вышли в финал.

Это было незадолго до финала Лиги Европы, и на тот момент я уже получил неприятную травму, из-за которой сезон для меня фактически завершился", – цитирует Селезнева Sport-express.

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