Селадес стал ассистентом Лопетеги в Реале

Хулен Лопетеги получил нового помощника в тренерском штабе Реала. Им стал Альберт Селадес, ранее возглавлявший молодежную сборную Испании.

Бывший полузащитник Реала Альберт Селадес стал ассистентом Хулена Лопетеги в тренерском штабе мадридцев, информирует официальный сайт "Королевского клуба".

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С 2000 по 2005 год Селадес провел 101 матч за Реал и выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Примеру и Суперкубок Испании. 42-летний специалист уже работал с Лопетеги в сборной Испании до скандальной отставки наставника перед началом ЧМ-2018.

После завершения карьеры Селадес возглавлял молодежную и юношескую команды Испании.

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