toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ВОРСКЛА - ЛЬВОВ ЗАРЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Селадес стал ассистентом Лопетеги в Реале

21:53 51 Читати українською
Селадес стал ассистентом Лопетеги в Реале
Альберт Селадес / фото: Федерация футбола Испании

Хулен Лопетеги получил нового помощника в тренерском штабе Реала. Им стал Альберт Селадес, ранее возглавлявший молодежную сборную Испании.

Бывший полузащитник Реала Альберт Селадес стал ассистентом Хулена Лопетеги в тренерском штабе мадридцев, информирует официальный сайт "Королевского клуба".

7 решений Лопетеги, которые определят будущее Реала: Лунин, Азар и Винисиус ожидают приговор

С 2000 по 2005 год Селадес провел 101 матч за Реал и выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Примеру и Суперкубок Испании. 42-летний специалист уже работал с Лопетеги в сборной Испании до скандальной отставки наставника перед началом ЧМ-2018.

После завершения карьеры Селадес возглавлял молодежную и юношескую команды Испании.

"Модрич хочет покинуть Реал" – сенсационные подробности возможного трансфера

Теги
Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Альберт Селадес Альберт Селадес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
11
мин
Реал Мадрид
01:00
Ювентус
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук