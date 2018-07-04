Сексуальная колумбийка разрывает соцсети откровенными фото и утешает любимого после вылета с ЧМ-2018

Жена защитника сборной Колумбии Сантьяго Ариас – Карин Хименес очень любит похвастаться пикантными фото на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Карин – красавица, модель и блоггер. В течение нескольких лет она обладает сердцем Сантьяго Ариаса – защитника ПСВ и сборной Колумбии и поддерживает любимого в трудные моменты его карьеры.

После вчерашнего вылета сборной Колумбии от англичан на ЧМ-2018 Карин написала трогательное сообщение, адресованное своему любимому и всем колумбийским игрокам: "Печально на сердце, но с высоко поднятой головой я горжусь выступлением наших игроков, я восхищаюсь ими. Люблю тебя, моя любовь. мы вернемся сильнее. Гордая быть колумбийкой ".

Сексуальная фанатка Европы работает ведущей на ЧМ-2018 – пикантные фото