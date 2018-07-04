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Сексуальная колумбийка разрывает соцсети откровенными фото и утешает любимого после вылета с ЧМ-2018

14:40 111 Читати українською
Сексуальная колумбийка разрывает соцсети откровенными фото и утешает любимого после вылета с ЧМ-2018
Карин Хименес

Жена защитника сборной Колумбии Сантьяго Ариас – Карин Хименес очень любит похвастаться пикантными фото на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Карин – красавица, модель и блоггер. В течение нескольких лет она обладает сердцем Сантьяго Ариаса – защитника ПСВ и сборной Колумбии и поддерживает любимого в трудные моменты его карьеры.

После вчерашнего вылета сборной Колумбии от англичан на ЧМ-2018 Карин написала трогательное сообщение, адресованное своему любимому и всем колумбийским игрокам: "Печально на сердце, но с высоко поднятой головой я горжусь выступлением наших игроков, я восхищаюсь ими. Люблю тебя, моя любовь. мы вернемся сильнее. Гордая быть колумбийкой ".

Сексуальная фанатка Европы работает ведущей на ЧМ-2018 – пикантные фото

Maxim Colombia @maximcolombia Pic by @camilovillabona Mua @oscartsanchez

Публикация от Karin Jimenez (@karinjimenez91)

Buenas noches

Публикация от Karin Jimenez (@karinjimenez91)

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Колумбия - Англия Жены футболистов Фанатки Сантьяго Ариас Сантьяго Ариас футбольные фанаты
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