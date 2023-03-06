Динамо показало скромный футбол в матче с Ингульцем (0:2), но смогло сгенерировать несколько резонансных историй.

Команда Луческу безнадежно проиграла аустайдеру УПЛ на глазах Алиева и Милевского. Вид последнего заставил беспокоиться за здоровье когда-то одного из главных талантов Украины. Нынешние молодые звездочки тоже разочаровывают. 21-летний нападающий Динамо Владислав Ванат после слабого матча не придумал ничего лучше, чем унизить женщин-рефери с намеками на Екатерину Монзуль.

Наши ребята за границей радуют гораздо чаще. Победы Зинченко и Малиновского, ассист Цыганкова, дебютный гол Зозули – все это смотрите в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Редкий герой как золотая примета для Зинченко – безумная реакция жены украинца, а "Мудрик не нужен Поттеру"