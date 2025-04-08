"Футбол 24" проанализировал самые яркие эпизоды Виталия Кварцяного в его тренерской карьере. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Виталий Кварцяный – безусловно незаурядная личность для украинского футбола. Экспрессивный тренер значительную часть футбольной жизни отдал луцкой “Волыни”. Но, за свою многолетнюю карьеру отложился в памяти фанатов в основном резкими заявлениями и скандалами, а не трофейными достижениями.

Кварцяный обратился к "украинскому Холанду" на фоне его игнорирования вызова в сборную

Еще одна присущая особенность одиозного персонажа – умение находить малоизвестных футболистов и делать из них звезд. Среди самых известных открытий Кварцяного: сенегалец Папа Гуйе, Марко Девич и Евгений Хачериди.

Маричка Кулачковская вспоминает самые памятные моменты в тренерской карьере Кварцяного. Подробнее об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

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