Секс-скандал в сборной перед Евро, россиянин все сломал после Реброва и роковые 13 минут – что стоит знать о Зубкове
19:28 - Читати українською
Вингер Шахтера Александр Зубков переживает непростые моменты, как только карьера вроде идет на подъем.
Уроженец Макеевки не смог закрепиться в Шахтере с первого раза. Пришлось пройти классическую аренду в Мариуполе и съездить в Европу. Там была своя история – после Сергея Реброва пришел россиянин и все сломал.
Зубков поехал на Евро-2020 и даже вышел в старте против Нидерландов. Новая драма – через 13 минут вингер травмировался и больше не играл на турнире. Александр вернулся в Шахтер, стал ключевым игроком и едет на другой Евро. Как вдруг громом среди ясного неба раздаются публичные обвинения жены в постоянных изменах. Александр Зубков – герой нового выпуска проекта "Украинский ген" от YouTube-канала Футбол 24.
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