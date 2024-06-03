Уроженец Макеевки не смог закрепиться в Шахтере с первого раза. Пришлось пройти классическую аренду в Мариуполе и съездить в Европу. Там была своя история – после Сергея Реброва пришел россиянин и все сломал.

Зубков поехал на Евро-2020 и даже вышел в старте против Нидерландов. Новая драма – через 13 минут вингер травмировался и больше не играл на турнире. Александр вернулся в Шахтер, стал ключевым игроком и едет на другой Евро. Как вдруг громом среди ясного неба раздаются публичные обвинения жены в постоянных изменах. Александр Зубков – герой нового выпуска проекта "Украинский ген" от YouTube-канала Футбол 24.