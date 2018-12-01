Секс-скандал Роналду: появились новые подробности инцидента

Появились некоторые новые детали дела по обвинению Криштиану Роналду в изнасиловании жительницы США Кэтрин Майорги.

Напомним, Криштиану Роналду обвиняется в изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Инцидент произошел еще в 2009 году в Лас-Вегасе.

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Выяснилось, что португалец в ходе расследования дела менял свои показания. В частности, в сентябре 2009 года на вопрос, повышала ли жертва голос или оказывала любое сопротивление, Роналду ответил "Она несколько раз просила остановиться и говорила, что не стоит этого делать". А через несколько месяцев – в декабре того же 2009 года Криштиану на аналогичный вопрос дал лаконичный ответ "Нет", сообщает Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

Кроме того, осенью 2009 года нападающий тогда еще Реала сообщил о некоторых интимных подробностях полового акта с Майоргой, а через несколько месяцев ответил на вопрос только в общих чертах, без разглашения подробностей.

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Интересно, что ранее Роналду угрожал судом этому же изданию Spiegel, которое одним из первых опубликовало информацию о расследовании секс-скандала с участием португальца. Также сообщалось, что нападающий Ювентуса уже потратил бешеную сумму на услуги адвокатов.

К слову, в настоящее время Криштиану планирует свадьбу со своей девушкой Джорджиной Родригес. Недавно пара посетила одну из церквей Турина.

Напомним, ранее американка Кэтрин Майорга подписала с Роналду соглашение о неразглашении подробностей скандала, получив за это 375 тысяч долларов США. Однако в сентябре 2018 года женщина все же рассказала о данном деле.