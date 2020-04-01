toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ШАХТЕР

"Секс с ним уничтожил мои колени": жена легендарного одноклубника Шевченко сделала пикантное заявление

14:23 166 Читати українською
"Секс с ним уничтожил мои колени": жена легендарного одноклубника Шевченко сделала пикантное заявление
Алессандро Костакурта и его супруга / The Sun

Известная итальянская телеведущая и модель Мартина Коломбари приоткрыла завесу отношений с Алессандро Костакуртой – бывшим защитником Милана и сборной Италии.

Напомним, Костакурта несколько лет выступал в составе "россонери" вместе с Андреем Шевченко. Легенда Милана 7 раз становился чемпионом Италии и 5 раз побеждал в Лиге чемпионов.

Очаровательная жена Коваля спасается от скуки горячими танцами

"Я больше не демонстрирую обнаженные ноги. Дело в том, что у меня серьезная проблема. Секс с Алессандро уничтожил мои колени", – цитирует Коломбари Il Giorno.

Заметим, 44-летняя жена Костакурты в 1991-м получила титул Мисс Италии. Пара поженилась в 2004 году и воспитывает сына.

Пьяный Грилиш в смешном костюме попал в ДТП после собственных призывов сидеть дома – под угрозой трансфер в МЮ

blog_ava
Месси выбрал 15 звезд будущего
07:30
370
Теги
Жены футболистов Алессандро Костакурта Милан Милан Италия футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
8
час
:
47
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук