"Секс с ним уничтожил мои колени": жена легендарного одноклубника Шевченко сделала пикантное заявление

Алессандро Костакурта и его супруга / The Sun

Известная итальянская телеведущая и модель Мартина Коломбари приоткрыла завесу отношений с Алессандро Костакуртой – бывшим защитником Милана и сборной Италии.

Напомним, Костакурта несколько лет выступал в составе "россонери" вместе с Андреем Шевченко. Легенда Милана 7 раз становился чемпионом Италии и 5 раз побеждал в Лиге чемпионов.

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"Я больше не демонстрирую обнаженные ноги. Дело в том, что у меня серьезная проблема. Секс с Алессандро уничтожил мои колени", – цитирует Коломбари Il Giorno.

Заметим, 44-летняя жена Костакурты в 1991-м получила титул Мисс Италии. Пара поженилась в 2004 году и воспитывает сына.

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