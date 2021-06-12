Для подготовки к участию в континентальном первенстве тренерский штаб сборной Украины заставляет футболистов работать не только ногами и головой.

Как известно, сборная Украины вчера вечером успешно прибыла в Амстердам, где в воскресенье, 13 июня, сыграет со сборной Нидерландов.

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Утром перед вылетом "сине-желтые" успели провести финальную тренировку. Тренерский штаб предложил подопечным довольно необычное упражнение – игру руками – которая позволила наладить футбольное взаимопонимания и поднять настроение.

Напомним, кроме Нидерландов, на команду Шевченко на групповом этапе ждут встречи с Австрией и Северной Македонией.

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