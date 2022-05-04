Фрайбург – лидер сезона по голам со стандартов, которые позволяют команде претендовать на Лигу чемпионов.

Фрайбург проводит великий сезон. Имея один из самых маленьких бюджетов в Бундеслиге, клуб идет в топ-4 чемпионата с реальными шансами на Лигу чемпионов. А также вышел в финал Кубка Германии, где сыграет за титул против РБ Лейпциг.

Главный козырь Фрайбурга – стандарты. Команда Кристиана Штрайха в текущем чемпионате забила 19 голов со стандартов. Это лучший показатель в топ-лигах. Позади остались даже Ман Сити Гвардиолы (18) и Рома Моуринью (17).

34% всех голов Фрайбург организовал благодаря угловым и штрафным. В команде есть такие мастера подач, как капитан Кристиан Гюнтер (9 ассистов) и Винченцо Грифо (7 ассистов). А Лукас Хёллер (6 голов) прекрасно играет на втором этаже, как и приходящие на навесы защитники.

Політичне виховання, гострі заяви та унікальна гармонія – історія творця головної сенсації сезону