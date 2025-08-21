Анатолий Трубин вышел в стартовом составе на матч против команды легендарного Жозе Моуринью. Поединок получился безголевым, хотя напряжение на поле было ощутимым. На 69-й минуте Бенфика осталась в меньшинстве – центрхав Флорентину, который накануне праздновал 26-летие, умудрился за две минуты получить две желтые карточки.

Трубин признан Sofascore лучшим игроком матча Фенербахче – Бенфика

Самый опасный момент произошел на 81-й минуте. Талиска мощно пробил издали – мяч попал в перекладину после того, как Трубин не смог надежно зафиксировать его в руках. На добивании первым оказался Эн-Несири и даже пробил голкипера, однако Бенфику спас офсайд. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, а украинский вратарь может занести себе в актив 6 сейвов.

