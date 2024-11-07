Бавария минимально обыграла Бенфику (1:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов, а Анатолий Трубин выдал прекрасный поединок. Видео гола и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Ожидалось, что Бавария достаточно легко разгромит Бенфику, которая в последнее время выглядит ненадежно в обороне. Так и могло произойти, но помешал Анатолий Трубин, который тянул все, что летело в его ворота (Бавария 24 раза била по воротам, из них 10 в створ).

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Но на 67-й минуте украинец был бессилен. Сане получил мяч на правом фланге и навесил, Кейн выиграл верховую борьбу и сбросил на свободного Мусиалу, который ударом головой расстрелял ворота Трубина.