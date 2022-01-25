Камерун выбил Коморы в уникальном матче 1/8 финала Кубка Африки. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Кубок африканских наций, 1/8 финала

Камерун – Коморы – 2:1

Голы: Экамби, 30, Абубакар, 70 – М'Шангама, 81

Удаление: Абду, 7 (Коморы)

Коморы вышли на матч с полевым игроком в воротах – рамку вынужден был защищать Чакер Аладюр. На 7-й минуте островитяне еще и в меньшинстве остались. Казалось, Камерун растопчет обескровленного соперника, но аутсайдер дал бой.

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До перерыва только Экамби смог пробить защитника-голкипера. Это был единственный удар от хозяев турнира в створ ворот. После перерыва Абубакар удвоил преимущество камерунцев, на что Коморы ответили чудо-голом со штрафного. 2:1 – Камерун идет дальше, а в четвертьфинале сыграет с Гамбией.

Чакер Аладюр отразил 4 удара из 6-ти, которые шли в створ ворот. Особого внимания заслуживает его двойной сейв, ставший вирусным в соцсетях.