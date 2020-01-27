Сейвы Лунина в видеообзоре матча Жирона – Овьедо – 1:1

Овьедо Лунина спас ничью в матче 25-го тура Сегунды против Жироны при непосредственной помощи украинца. Смотрите видео голов и обзор матча Жирона – Овьедо.

Испания. Сегунда 2019/20. 25-й тур

Жирона – Овьедо – 1:1

Голы: Стуани, 54 – Техера, 67

Жирона владела инициативой и имела несколько неплохих возможностей, однако нападающие не могли пробить Лунина, который классно действовал в рамке. Украинец не смог спасти лишь однажды, когда Стуани ударом головой пробил без шансов для голкипера. Овьедо сумел отыграться благодаря мощному удару Техеры с линии штрафной, и удержал ничью против фаворита.

Жирона – Овьедо: надежный Лунин не раз спас астурийцев, стал одним из лучших в матче и отпраздновал выездную ничью

Таким образом, Овьедо набрал 25 очков и поднялся на 19 место, а Жирона с 25 пунктами в активе оказалась на восьмой строчке.