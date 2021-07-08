Юные звезды сборной Англии в очередной раз продемонстрировали свои технические умения.

Гарет Саутгейт оставил хавбеков Астон Виллы и Манчестер Сити в запасе, но выпустил по ходу игры, когда Англии нужно было увеличить давление, чтобы вырвать победу.

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Грилиш и Фоден не смогли поразить эффективностью, но отметились эффектностью. В одном из эпизодов Джек классно пробил по воротам, а Фил после сейва Шмейхеля технично обработал мяч.

Напомним, сборная Англии в рамках второго полуфинала Евро-2020 обыграла Данию благодаря сомнительному пенальти за фол против Стерлинга в овертайме. В решающем матче турнира "Три льва" сыграют против Италии.

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