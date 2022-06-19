"У нас у 13 футболистов заканчиваются контракты. С большинством мы уже договорились, но еще не поставили подписи. Так что изменения будут, но не могу сказать, что кардинальные.

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Хочется усиления, но все не так просто, ведь сейчас очень тяжело вести переговоры. Сейчас такой период, не хватает даже футболистов, потому что финансовые возможности у нас будут небольшие. Но надеемся, что мы укомплектуемся и будем ставить задачу выступить лучше, чем в прошлом чемпионате.

Команда будет однозначно жить. Конечно, при военном положении финансовые возможности не будут такими, как хотелось бы нам. Но, дай Бог, как только выйдем из военного положения, президент сказал, что контракты будут пересмотрены в сторону увеличения. Поэтому дай Бог, чтобы мы закончили эту войну победой. Поверьте, Верес будет жить, процветать, и я надеюсь, что мы построим такую ​​команду, которая должна радовать своих болельщиков", – сказал Вирт в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, по итогам прошлого сезона, который не был доигран из-за начала полномасштабного вторжения российских оккупантов, Верес в турнирной таблице УПЛ занял девятую строчку.

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