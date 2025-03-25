– Голден, ты не поехал в расположение своей сборной на товарищеский матч с Россией. Почему?

– Это просто. Я думаю, что сделал это для своей семьи – Металлист 1925. Было бы неправильно для меня, если бы я поехал в расположение сборной, которая будет играть против России. Россия и Украина сейчас не в хороших отношениях.

Легионер украинского клуба проигнорировал вызов в сборную – причина кроется в сопернике-агрессоре

– Кто принял это решение?

– Я сам принял это решение, пообщавшись с менеджментом Металлиста 1925.

– А какой была реакция сборной Замбии?

– Они все поняли. Я не могу поехать играть против России, ведь сейчас Украина – это моя семья.

– Какое твое мнение о войне России против Украины?

– Я просто желаю, чтобы это непредсказуемое столкновение как можно скорее завершилось, и все было хорошо, – сказал Мафвента в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что Мафвента выступает за команду из Харькова с сентября прошлого года на правах аренды с правом выкупа из чешского Вышкова. В составе сборной Замбии он провел 8 матчей.

Что происходит с Рухом? Три поражения в четырех матчах, массовый уход лидеров, эпидемия и тренер, который несет золотые яйца