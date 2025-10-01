"Мы приехали с четким планом, мы хотели набрать шесть очков из шести возможных. Следующая игра будет против Юве, и нам было важно забивать голы. Цель была достигнута, игроки отнеслись к матчу серьезно и сыграли хорошо. Теперь мы возвращаемся домой с мыслями об игре с Вильяреалом.

Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа в видеообзоре матча Кайрат – Реал – 0:5

Мбаппе? Сейчас у него такой момент, когда он играет решающую роль в каждой игре, он настолько эффективен, он хладнокровен перед воротами, и он снова это доказал. Мы должны хорошо взаимодействовать с ним, делать много, чтобы у него были моменты. В дерби он забил великолепный гол, и нам нужно, чтобы его качества развивались.

Я очень доволен Килианом, его голами и влиянием, которое он оказывает на своих партнеров по команде изо дня в день, тем, как он вовлечен в работу, и тем, что он может провести впечатляющий сезон", – цитирует Marca Алонсо.

Реал разгромил Кайрат в Казахстане – Мбаппе оформил хет-трик, Куртуа исполнил ассист