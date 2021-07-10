"Были Карпаты, которые играли во Второй лиге, но они заняли последнее место и вылетели. Этой команды уже нет. На данный момент существует только одна команда львовская Карпаты, которую я возглавляю.

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Мы являемся отдельным юридическим лицом, как и положено, зарегистрировались, никакого отношения к Карпатам, которые вылетели, не имеем. У нас есть эмблема клуба, а относительно сайта... Надо немного подождать. Скоро будет пресс-конференция, где президент клуба все озвучит.

Не считаю ли я приход в Карпаты после работы в УПЛ шагом назад? Скажу так: для меня футбольный клуб Карпаты – это моя жизнь! Я начинал учиться и с детских лет играть в этой команде, здесь прошли мои лучшие футбольные годы. И как только появилась возможность возродить Карпаты, хоть и с низов, я, не колеблясь, с радостью согласился. На тот момент у меня были предложения от команд Премьер-лиги, которые озвучивать считаю некорректно. Но пообщавшись с человеком, который взял на себя финансирование клуба, не колебался ни минуты.

Нам пришлось пройти необходимую процедуру, чтобы попасть в Вторую лигу, через любительский футбол. Такой регламент. Так получилось, чуть ли не за один день до старта чемпионата заявились и набрали футболистов. Что говорить, ехали на первую игру и по дороге знакомились с ребятами прямо в автобусе. Уже во втором круге укомплектовали команду, проиграли только одну игру, и получили право быть участником Второй лиги.

О задачах... Карпаты должны играть в Премьер-лиге, и мы будем делать все, чтобы достичь такого результата. На данный момент мы подписали опытных Кожанова, Ткачука, Чачуа, и на этом пополнение не заканчивается. Домашним стадионом будет Украина, родная арена для Карпат, других вариантов не рассматриваем.

Директором клуба является легендарная личность Степан Юрчишин. Мои помощники – также бывшие игроки Карпат Андрей Сапуга, Богдан Хоркавий, и тренер вратарей Богдан Стронцицкий. Будем стараться делать все, чтобы команда Карпаты снова достойно заняла свою нишу в украинском футболе", – сказал Тлумак в интервью UA-Football.

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії