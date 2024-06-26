Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы после ничьей с Бельгией (0:0).

"Сейчас поздно уже что-то выяснять, мы уже вылетели. Тяжело действительно сейчас говорить.

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Сегодня мы отыграли хороший матч против хорошей команды, показали несколько хороших моментов в первом тайме. Спасибо команде, спасибо тренерскому штабу, что порадовали болельщиков на несколько дней", – цитирует украинского нападающего Суспільне спорт.

Напомним, что Украина в третьем туре группового этапа Евро-2024 сыграла вничью с Бельгией (0:0) и не смогла пробиться в 1/8 финала турнира несмотря на то, что набрала четыре очка.

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