"Сейчас не вижу команд, которые могут составить конкуренцию Динамо или Шахтеру": Вернидуб вынес жесткий вердикт клубам УПЛ
Украинский наставник Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от нового сезона национального первенства.
– Юрий Николаевич, в чемпионате страны команды провели четыре тура и ушли на двухнедельную паузу. Что скажете о старте в национальном первенстве?
– Ничего нового я пока не вижу (улыбается). На вершине турнирной таблицы находятся Динамо и Шахтер, что пока является наиболее справедливым результатом.
– Кто-то сможет составить им конкуренцию, как в прошлом сезоне это сделала Александрия?
– Думаю, нет. К сожалению. По крайней мере сейчас я не вижу таких команд. В текущем чемпионате именно Динамо и Шахтер без посторонней помощи будут определять, кто станет чемпионом, а кто – серебряным призером, – сказал Вернидуб для Sport.ua.
К слову, сейчас турнирную таблицу возглавляет Динамо с 12-ю баллами, а Шахтер и Колос занимают второе и третье места, имея по десять очков.
