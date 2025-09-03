– Юрий Николаевич, в чемпионате страны команды провели четыре тура и ушли на двухнедельную паузу. Что скажете о старте в национальном первенстве?

– Ничего нового я пока не вижу (улыбается). На вершине турнирной таблицы находятся Динамо и Шахтер, что пока является наиболее справедливым результатом.

– Кто-то сможет составить им конкуренцию, как в прошлом сезоне это сделала Александрия?

– Думаю, нет. К сожалению. По крайней мере сейчас я не вижу таких команд. В текущем чемпионате именно Динамо и Шахтер без посторонней помощи будут определять, кто станет чемпионом, а кто – серебряным призером, – сказал Вернидуб для Sport.ua.