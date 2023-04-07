"Позволял ли себе употреблять алкоголь или сигареты за период карьеры? Скажу так, я не пьяница точно. Могу выпить бокал вина. Считаю, это нормально. И для футболиста где-то расслабиться. У нас в Хорватии принято выпить вина. В Хайдуке или в сборной на столе есть бутылка вина – в обед перед тренировкой можно спокойно выпить, это у нас нормально.

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Мне всегда говорили, что в Украине так нельзя – футболисту поставишь бутылку, то надо еще вторую-третью. Немного другой менталитет. В Украине это тоже немного меняется, сейчас футболисты меньше пьют, более профессиональными становятся. Меняется поколение.

Игроки Ингульца забрасываются снюсом? Ну правда, да, конечно. Не только у нас. В той же Англии. Это их какое-то расслабление. Сейчас не курят, а закидываются снюсом. Что вреднее? Я не знаю, я не пробовал ни то, ни другое", – поделился Бартулович в интервью LEVIN.

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