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"Сейчас наговорю – дадут штраф, санкции": тренер Динамо Брест эмоционально прокомментировал удаления Хачериди и Кики

10:56 86 Читати українською
"Сейчас наговорю – дадут штраф, санкции": тренер Динамо Брест эмоционально прокомментировал удаления Хачериди и Кики
Сергей Ковальчук / ФК Динамо Брест

Наставник Динамо Брест Сергей Ковальчук расстроен поражением от Витебска в 5 туре чемпионата Беларуси.

Напомним, действующий чемпион Беларуси потерпел уже второе поражение в 5-ти турах нового сезона. В субботу Динамо Брест уступило Витебску, завершая матч вдевятером. Сначала вторую желтую карточку получил Габи Кики, а впоследствии свою несдержанность в очередной раз продемонстрировал Евгений Хачериди. Бывший защитник сборной Украины неизвестно для чего ударил соперника ногой и привез пенальти, с которого был забит единственный гол. В том же эпизоде Хачериди получил прямую красную.

Хачериди после матча с Витебском попытался ударить арбитра поединка, – СМИ

"Нечего говорить. Понятно, что наша команда не смогла сыграть во многом. Не скажу, что из-за судейства, из-за разной трактовки эпизодов. Я не могу разобраться в этом. Если бы это было последовательно, в одну и другую стороны... Может, это мое субъективное мнение, но мне так показалось.

Мы прилетели за несколько часов до матча. У нас первый раз такое, чтобы с корабля на бал. Получилось как получилось. Понятно, что на самолете перемещение занимает меньше времени, чем на автобусе, но есть перегрузки. Я не знал, как отреагируют организмы ребят.

Две красные карточки? Не хочу комментировать. Сейчас наговорю – дадут штраф, санкции. Давайте мы разберемся, на холодную голову посмотрим. Если что-то надо будет, мы свою позицию обозначим", – цитирует Ковальчука официальный сайт Динамо Брест.

После 5 туров Динамо занимает лишь 11 место в турнирной таблице. Отставание от лидеров составляет 4 пункта.

Хачериди получил глупое удаление и привез пенальти – Динамо Брест проиграло Витебску

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Теги
Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди Беларусь Арбитры Динамо Брест Динамо Брест Витебск Витебск Украинцы за рубежом Сергей Ковальчук Сергей Ковальчук
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