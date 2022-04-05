"Сейчас надо больше думать не о том, что было и есть, а о том, что будет": Федорчук – об итогах сезона УПЛ
Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук убежден – сейчас украинцам не до футбола.
"Если бы не еврокубки, я бы сказал, что текущий сезон следует аннулировать. Но европейские клубные турниры — слишком важная вещь, чтобы их игнорировать. Нам нужно определить свое представительство там на следующий сезон.
Буряк: Президент УЕФА заверил, что наши клубы ждут в Европе
Тем более, в чемпионате сыграно более 50% турнирной дистанции, что, по Регламенту соревнований УПЛ, говорит – сезон состоялся. Поэтому я бы признал чемпионат 2021/22 годов сыгранным по итогам 18-ти туров. Да, будут многие недовольные команды, но что поделаешь?
Возобновлять турнир никак нельзя. Во-первых, где играть: повсюду в стране небезопасно. Во-вторых, кто будет играть: в некоторых командах УПЛ ушло 80% футболистов. Ни физически, ни теоретически чемпионат не закончишь.
Я уверен: сейчас надо больше думать не о том, что было и есть, а о том, что будет. О следующем сезоне, то есть. Каким он будет, с какими командами и какими игроками", – сказал Федорчук в комментарии FanDay.
Напомним, после 18-ти сыгранных туров УПЛ Динамо отстает от Шахтера на 2 очка. Сообщалось, что клубы рассматривают два варианта завершения сезона – по итогам 18-ти туров, или же первого круга (тогда команда Мирчи Луческу лидировала в турнирной таблице).
Россия напала на Украину: соперники Динамо не доверяют Суркисам, Шевченко вывез семью (LIVE)