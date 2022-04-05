"Если бы не еврокубки, я бы сказал, что текущий сезон следует аннулировать. Но европейские клубные турниры — слишком важная вещь, чтобы их игнорировать. Нам нужно определить свое представительство там на следующий сезон.

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Тем более, в чемпионате сыграно более 50% турнирной дистанции, что, по Регламенту соревнований УПЛ, говорит – сезон состоялся. Поэтому я бы признал чемпионат 2021/22 годов сыгранным по итогам 18-ти туров. Да, будут многие недовольные команды, но что поделаешь?

Возобновлять турнир никак нельзя. Во-первых, где играть: повсюду в стране небезопасно. Во-вторых, кто будет играть: в некоторых командах УПЛ ушло 80% футболистов. Ни физически, ни теоретически чемпионат не закончишь.

Я уверен: сейчас надо больше думать не о том, что было и есть, а о том, что будет. О следующем сезоне, то есть. Каким он будет, с какими командами и какими игроками", – сказал Федорчук в комментарии FanDay.

Напомним, после 18-ти сыгранных туров УПЛ Динамо отстает от Шахтера на 2 очка. Сообщалось, что клубы рассматривают два варианта завершения сезона – по итогам 18-ти туров, или же первого круга (тогда команда Мирчи Луческу лидировала в турнирной таблице).

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