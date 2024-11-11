"Андрей получил новый контракт, выиграв конкуренцию у Кепы. На него же не ставили изначально. Андрей точно не готов мириться с тем, что он второй вратарь. По его глазам видно, что он настроен бороться до последнего.

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Однозначно стоит бороться за свой шанс стать основным. Сейчас лучший момент, чтобы завоевать поул-позицию. Мысли о смене клуба нужно гнать как можно дальше. Они никуда не денутся и хорошие команды всегда будут держать Андрея в поле зрения.

Сейчас Куртуа – первый после Лунина. После тяжелых травм сложно возвращаться на топ-уровень. За старые заслуги в Реале тебе не гарантируют место в старте. Здорово, что у Андрея есть такой конкурент, который не дает расслабиться. Видно, что у них джентльменская конкуренция в игровом плане", – сказал Дикань в комментарии Українському футболу.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 5 матчей, в которых пропустил 8 голов и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

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