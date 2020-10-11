"Считаю, что выглядели неплохо против топ-команды. Все отдали свои силы, как просил нас тренер. Конечно, непросто играть без ключевых игроков, тем более с такими командами.

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Пытались играть в свою игру, забивать мячи. Пробуем играть даже против таких сильных команд. В некоторых моментах мы выглядели очень прилично. Конечно, хочется большего. Но пока это наш максимум. Чтобы конкурировать с такими командами, каждый футболист должен играть в топ-чемпионате.

Шевченко сказал, что есть над чем работать. Мы строим команду уже давно. Нас ждет большой турнир. Считаю, что через 6-7 месяцев у нас будет очень сильная команда и мы будем психологически готовы к чемпионату Европы.

Чувствую себя хорошо. Андрей Николаевич всегда требует от меня больше, чем от всех. Хочу прогрессировать как футболист каждого матча независимо от того, с кем мы играем", – сказал Роман Яремчук в эфире ТК Футбол.

Заметим, сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций.

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