"Я надеюсь, что лучшие матчи еще впереди. Были 30 хороших минут в матче с Нидерландами и первый тайм с Северной Македонией, но невыразительная встреча с Австрией.

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В футболе есть такое понятие как фарт, вот нам и подфартило. Теперь ребята должны понять, что надо выходить и обыгрывать Швецию. Надо, чтобы футболисты настроились на матч со Швецией. Сейчас это игра номер один для сборной Украины", – сказал Мирон Маркевич в комментарии Tribuna.com.

Напомним, сборной Украины хватило третьего места, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020. На стадии 1/8 финала подопечные Шевченко встретятся со Швецией (29 июня).

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