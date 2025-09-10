Вице-президент Полесья Александр Хацкевич убежден, что после ничьей (1:1) со сборной Азербайджана в квалификации ЧМ-2026 увольнять главного тренера Украины Сергея Реброва уже нецелесообразно.

– После такого результата снова станут актуальными разговоры о необходимости увольнения Реброва с должности главного тренера сборной Украины. По вашему мнению, уместным ли было бы такое решение? Нужно ли национальной команде сейчас менять рулевого?

– По моему мнению, сейчас уже где-то и поздно принимать такое радикальное решение и увольнять Реброва. Это нужно было делать или раньше, когда болельщики так же не были довольны игрой и результатом, или ждать уже матчи с Исландией и по ним делать выводы.

Азербайджан – Украина: болельщики выбрали "Льва матча"

Сейчас набрали один балл в двух матчах, однако будем реалистами: нынешняя сборная Украины не может тягаться с Францией, это абсолютно разный уровень. Повторюсь, что ключевые матчи будут с исландцами. Поэтому именно сейчас я не вижу смысла менять Реброва, – сказал Хацкевич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Украина набрала 1 очко за два матча и находится на третьем месте в своей группе отбора ЧМ-2026.

