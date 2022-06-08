"Планы есть, но пока я нахожусь в ВСУ и не знаю, как будет дальше. Если мне позволят – поработаю, если нет – буду здесь до конца, до нашей победы.

Шериф официально простился с Вернидубом

Кривбасс? В этой жизни может быть все что угодно. Но сейчас я нахожусь в своем подразделении. Связывался ли кто-нибудь относительно сотрудничества? Чтобы об этом говорить, нужно, чтобы была какая-то конкретика. Разговоры могут идти разные, но пока я нахожусь в ВСУ.

Потенциальное возвращение в Зарю? Мне сейчас трудно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что меня ждет завтра", – цитирует Вернидуба FanDay .

Напомним, Шериф сегодня сообщил о прекращении сотрудничества с 56-летним специалистом. Его новым местом работы может стать Кривбасс, новичок УПЛ.

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