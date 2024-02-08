– Андрей, привет. Вы, вероятно переживаете лучший период в своей карьере. Не так ли? Чувствуете доверие тренера?

– Я не знаю. Тренерский штаб дает мне играть немножко больше, чем раньше. Я очень благодарен и стараюсь выразить свою благодарность на поле во время матчей.

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– Что является самым сложным?

– Самым сложным это не играть, вот и все. Больше нечего сказать.

– Были моменты, когда тренер на пресс-конференции должен был сказать, кто будет играть. Как вы пережили эти моменты?

– Дело в том, что я мало слежу за пресс-конференциями. Я сосредоточен лижет на футболе и моей работе.

– Когда Реал решил подписать Кепу, как ты это воспринял?

– Мне не нужно было говорить, что они захотят усилить вратарскую линию. Для меня это не было неожиданностью. Я постоянно соревновался, – рассказал украинец в интервью El Chiringuito TV.

Напомним, что Андрей Лунин в текущем сезоне сыграл в 15 матчах за Реал во всех турнирах. В шести играх ему удалось сохранить свои ворота "сухими".

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