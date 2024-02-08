Лунин раскрыл, что является самым сложным для него в Реале
Голкипер Реала Андрей Лунин прокомментировал свою текущую ситуацию в команде.
– Андрей, привет. Вы, вероятно переживаете лучший период в своей карьере. Не так ли? Чувствуете доверие тренера?
– Я не знаю. Тренерский штаб дает мне играть немножко больше, чем раньше. Я очень благодарен и стараюсь выразить свою благодарность на поле во время матчей.
Лунин подтвердил продление контракта с Реалом и раскрыл планы на будущее
– Что является самым сложным?
– Самым сложным это не играть, вот и все. Больше нечего сказать.
– Были моменты, когда тренер на пресс-конференции должен был сказать, кто будет играть. Как вы пережили эти моменты?
– Дело в том, что я мало слежу за пресс-конференциями. Я сосредоточен лижет на футболе и моей работе.
– Когда Реал решил подписать Кепу, как ты это воспринял?
– Мне не нужно было говорить, что они захотят усилить вратарскую линию. Для меня это не было неожиданностью. Я постоянно соревновался, – рассказал украинец в интервью El Chiringuito TV.
Напомним, что Андрей Лунин в текущем сезоне сыграл в 15 матчах за Реал во всех турнирах. В шести играх ему удалось сохранить свои ворота "сухими".
"Реал трохи випендрюється, а я не такий": Азар – про кіоск із бургерами, зайву вагу і бажання жити в горах з вівцями