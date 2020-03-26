Сейчас или никогда: у Реала появился последний шанс подписать фаворита Зидана

Главный тренер Реала Зинедин Зидан до сих пор хочет видеть в своей команде французского полузащитника Поля Погба.

Трансфер хавбека Манчестер Юнайтед был главным требованием Зидана, когда он согласился вернуться в Реал, и специалист еще ожидает этот переход.

Райола пообещал летом привести в Реал своего клиента – агент работает со звездами первой величины

По информации AS, будущее лето может стать последним шансом для Реала осуществить мечту своего наставника. Дело в том, что через год у Погба заканчивается контракт с манкунианцами, поэтому договориться о трансфере будет проще, чем в прошлом году.

Отмечается, что в контракте всех игроков МЮ есть пункт автоматического продления соглашения на один год, но "красные дьяволы" не планируют его активировать в случае с французом, потому что это только может осложнить и так непростые отношения.

Манчестер Юнайтед составил список из 5-ти звездных игроков на продажу

Одним словом, условия для Реала крайне благоприятные, но одновременно и сложные. Ведь именно этим летом для Погба остается только два варианта: перейти в другой клуб или согласовать новый контракт с Манчестер Юнайтед. Если произойдет последнее, то Зидану придется забыть о своем пожелании, поэтому мадридцы должны действовать решительно.