"Это была история из разряда, скажем так, гипотетически поговорить о том, возможно ли такое со временем. Но я понимаю, что для этого нужно сделать колоссальный объем работы, и я даже не знаю, есть ли у меня на это время в плане применения сил.

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Теоретически, наверное, интересно было бы попробовать себя в этой должности, но это точно не сейчас. Сейчас есть другие потребности – помощь стране, помощь семье. Это сейчас главное", – признался Худжамов в комментарии FootBoom.

Напомним, вратарь завершил игровую карьеру в 2020 году, после чего сосредоточился на бизнес-проектах.

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