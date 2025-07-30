– Прежде всего, поздравляем с победой. Первый номинальный домашний матч, сыграли на “ноль”, уверенно победили и прошли в следующий раунд. Насколько это приятно?

– Конечно, приятно выигрывать. Тем более, не пропуская в двух матчах. Но, конечно, есть над чем работать, потому что в следующем раунде будет гораздо более сильный соперник. Мы это знаем и будем готовиться. Сейчас, возможно, еще не готовы на 100%, как говорят, потому что только после сборов. Но идем к этому и будем работать, чтобы выйти в основной этап Лиги чемпионов. Это наша, можно сказать, цель, мы будем к ней идти.

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– Сегодня команда забила трижды и не пропустила, при этом мало позволила создать мальтийской команде. Насколько довольны собой и действиями партнеров по защите? Ведь если у соперника и были моменты, то уже при комфортном для нас счете ...

– Довольны, что не пропустили. Хорошо сыграли. Были, конечно, такие микромоменты, которые хотелось бы исправить, и будем работать, чтобы не допускать таких ошибок. Где-то, возможно, давали соперникам чуть больше пространства после того, как счет стал 3:0. Возможно, результат повлиял на то, что игра стала немного медленнее. И в конце, возможно, уже расслабились. Но, еще раз повторюсь, когда выходим на поле, любого соперника мы хотим побеждать и приносить очки как Динамо в клубный рейтинг, так и в таблицу коэффициентов. Это очень важно.

– Сегодня была домашняя игра для Динамо. Как бы оценил атмосферу на трибунах?

– Конечно, мы соскучились по болельщикам. Поддержка, какой бы она ни была, она есть, сколько бы людей ни было, мы чувствуем эту поддержку. Для нас она играет большую роль, мы слышим болельщиков, сколько бы их не было. Все равно, мы им очень благодарны за поддержку. И, конечно, хотелось бы поблагодарить Вооруженные силы Украины, которые защищают нас и дают нам возможность играть на евроарене. Низкий поклон им за то, что они делают, защищают нас. И будем все делать для того, чтобы радовать всю Украину и болельщиков Динамо, чтобы выйти в Лигу чемпионов, а в чемпионате Украины завоевать снова чемпионство.

– Точку в матче поставил твой гол. В прошлом сезоне даже шутили, что Тарас Михавко забивает только в свои ворота, а тут - в чужие. Насколько легче становится после сегодняшнего гола?

– Конечно, приятно забивать. Тем более за такой клуб, как Динамо (Киев). Это мечта и большая честь забивать за Динамо. Но если бы не забил, главное, что команда выиграла. Остальное – нет разницы.

– Впереди игра в чемпионате против Вереса. Насколько Динамо уже готово к игровому циклу с матчами через два дня на третий, поездок в тот же Люблин, где точно пройдет следующий еврокубковый матч для Динамо?

– Начиная от завтрашнего дня будем готовиться. Потому что через, можно сказать, два дня мы уже выезжаем в Ровно. Нет времени расслабляться. Поэтому сейчас нас ждет важный период, и мы это понимаем. Будем прилагать максимум усилий, чтобы достичь результата.

– Пока неизвестен наш следующий соперник в третьем квалификационном раунде - это или Пафос, или Маккаби (Тель-Авив). Есть ли для тебя разница, с кем играть?

– Не знаю. Кто будет сильнее, с тем и будем играть. Но без разницы – независимо от соперника, мы будем выходить и делать то, что должны: выигрывать и проходить в следующий раунд. Поэтому ждем, какой соперник будет. Сейчас готовимся к чемпионату Украины. Очень важный матч, стартуем на внутренней арене, готовимся к нему, – цитирует Михавко официальный сайт Динамо.

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