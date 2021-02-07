Для защитника Шахтера Исмаили возвращения в лагерь "селесао" сегодня не на первом плане – звезда "горняков" имеет другие приоритеты.

"Остается ли у меня надежда сыграть за сборную Бразилии? Сейчас с каждым разом все сложнее и сложнее. Все больше и больше молодых талантливых ребят, которые играют в более конкурентных чемпионатах. Но кто знает. Сейчас самое главное – полностью восстановиться после травмы, играть в футбол.

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Думаю, если буду показывать качественную игру – надежда всегда есть вернуться в сборную. Но это не главная цель сейчас. Главная цель – играть за Шахтер, помогать команде, одерживать победы. Думаю, если когда-нибудь вернусь в сборную, значит моя работа в Шахтере проходит хорошо", – сказал Исмаили в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Исмаили вызывался в сборную Бразилии в марте 2018 года, однако так и не дебютировал за "селесао".

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