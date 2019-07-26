Сегура покинул Барселону – он отвечал за трансферы каталонцев

Пеп Сегура покинул пост генерального менеджера испанской Барселоны.

58-летний функционер покинул Камп Ноу. Об этом сообщает официальный сайт Барселоны.

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"Барселона выражает свою благодарность Хосе Сегуре за его преданность и целеустремленность, а также желает ему успеха и свершений в будущем", – говорится в специальном заявлении клуба.

"Блаугранас" и Сегура договорились о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Должность генерального менеджера он занимал с 2017 года. Ожидается, что его заменит технический секретарь Барсы Эрик Абидаль.

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